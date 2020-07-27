تقرأ غدا.. تنسيق "مصري - سعودي" كامل لمواجهة الأطماع والتدخلات الخارجية في المنطقة

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، وإشادة الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية السعودية وما تتميز به من خصوصية. واستعرض السيسي خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية. وفي المقابل أكد الوزير السعودي تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشددا على أن مصر ستبقى دائما الشريك المحوري للمملكة.

وفي الشأن الدولي:تبادل إطلاق نار بين "حزب الله" وجيش الاحتلال في مزارع شبعارئيس الحكومة التونسية يبدأ مهمة الـ"30 يوما" لاختيار الوزراءميركل لـ أردوغان: مواجهة اليونان تعني الحرب مع أوروبا

وفي الرياضة: الأهلي يبحث تجديد عقد مروان محسن 3 مواسم.. و"سمير ونيدفيد" يستعدان للسفر إلى ألمانيا.. وتقرير طبي خاص لـ"محمود" قبل عودته