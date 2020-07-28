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بالأرقام.. عدد المقاعد الفردية لمرشحي "الشيوخ" بكل محافظة

كتب:

محمد يوسف
03:47 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مجلس النواب صورة ارشيفية

مجلس النواب صورة ارشيفية

قسم قانون انتخابات الشيوخ الدوائرالفردية الى 27 دائرة لتكون كل محافظة دائرة الانتخابية وتم تحديد عد المقاعد المخصصة لكل دائر" محافظة " وفق الوزن النسبي لعدد السكان وعدد المرشحين بكل دائرة وكان اكبر عدد للمقاعد لمحافظة القاهرة 10 مقاعد ثم الجيزة 8 مقاعد اما عدد المرشحين ،وكان نصيب اكبرعدد من المقاعد والمرشحين لمحافظة  بينما كان اقل عدد مقاعد لـ8 محافظات هي المحافظات الحدودية ومحافظات القناة لمقعد واحد لكل دائرة " محافظة.. وهي كالتالي:

1- دائرة محافظة القاهرة

ـ عدد المقاعد : 10

ـ عدد المرشحين : 98

2ـ - دائرة محافظة الجيزة

ـ عدد المقاعد : 8

ـ عدد المرشحين : 73

3ـ دائرة محافظة الاسكندرية

ـ عدد المقاعد 7

ـ عدد المرشحين 67

4-  دائرة محافظة الدقهلية

ـ عدد المقاعد : 6

ـ عدد المرشحين : 43

5- دائرة محافظة الغربية

 ـ عدد المقاعد : 5

ـ عدد المرشحين : 30

6- دائرة محافظة كفر الشيخ

ـ عدد المقاعد : 3

ـ عدد المرشحين : 20

7 ـ دائرة محافظة القليوبية

 ـ عدد المقاعد : 6

 ـ عدد المرشحين : 60

8- دائرة محافظة الفيوم

ـ عدد المقاعد : 3

ـ عدد المرشحين : 10

9- دائرة محافظة بني سويف

 ـ عدد المقاعد 3

ـ عدد المرشحين : 23

10- دائرة محافظة المنيا

ـ عدد المقاعد: 5

ـ عدد المرشحين: 27

11- دائرة محافظة أسيوط

ـ عدد المقاعد: 4

ـ عدد المرشحين: 28

12- دائرة محافظة الوادي الجديد:

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 2

13 - دائرة محافظة سوهاج

ـ عدد المقاعد 5

ـ عدد المرشحين 35

14 - دائرة محافظة قنا

 ـ عدد المقاعد 3

ـ عدد المرشحين 42

15- دائرة محافظة الأقصر

ـ عدد المقاعد 2

ـ عدد المرشحين 25

16 - دائرة محافظة أسوان

 ـ عدد المقاعد 2

ـ عدد المرشحين 12

17 - دائرة محافظة البحر الأحمر

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 10

18- دائرة محافظة الشرقية

 ـ عدد المقاعد 7

ـ عدد المرشحين 47

19 - دائرة محافظة دمياط

 ـ عدد المقاعد 2

ـ عدد المرشحين 17

20- دائرة محافظة بورسعيد

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 8

21- دائرة محافظة الإسماعلية

 ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين  9

22- دائرة محافظة السويس

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 13

23- دائرة محافظة شمال سيناء

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين  7

24 - دائرة محافظة جنوب سيناء

 ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 5

25 – دائرة محافظة المنوفية

 ـ عدد المقاعد : 4

ـ عدد المرشحين : 30

26 - دائرة محافظة البحيرة

ـ عدد المقاعد 7

ـ عدد المرشحين 41

27 - دائرة محافظة مرسي مطروح

ـ  عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 5

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