بالأرقام.. عدد المقاعد الفردية لمرشحي "الشيوخ" بكل محافظة

قسم قانون انتخابات الشيوخ الدوائرالفردية الى 27 دائرة لتكون كل محافظة دائرة الانتخابية وتم تحديد عد المقاعد المخصصة لكل دائر" محافظة " وفق الوزن النسبي لعدد السكان وعدد المرشحين بكل دائرة وكان اكبر عدد للمقاعد لمحافظة القاهرة 10 مقاعد ثم الجيزة 8 مقاعد اما عدد المرشحين ،وكان نصيب اكبرعدد من المقاعد والمرشحين لمحافظة بينما كان اقل عدد مقاعد لـ8 محافظات هي المحافظات الحدودية ومحافظات القناة لمقعد واحد لكل دائرة " محافظة.. وهي كالتالي:

1- دائرة محافظة القاهرة

ـ عدد المقاعد : 10

ـ عدد المرشحين : 98

2ـ - دائرة محافظة الجيزة

ـ عدد المقاعد : 8

ـ عدد المرشحين : 73

3ـ دائرة محافظة الاسكندرية

ـ عدد المقاعد 7

ـ عدد المرشحين 67

4- دائرة محافظة الدقهلية

ـ عدد المقاعد : 6

ـ عدد المرشحين : 43

5- دائرة محافظة الغربية

ـ عدد المقاعد : 5

ـ عدد المرشحين : 30

6- دائرة محافظة كفر الشيخ

ـ عدد المقاعد : 3

ـ عدد المرشحين : 20

7 ـ دائرة محافظة القليوبية

ـ عدد المقاعد : 6

ـ عدد المرشحين : 60

8- دائرة محافظة الفيوم

ـ عدد المقاعد : 3

ـ عدد المرشحين : 10

9- دائرة محافظة بني سويف

ـ عدد المقاعد 3

ـ عدد المرشحين : 23

10- دائرة محافظة المنيا

ـ عدد المقاعد: 5

ـ عدد المرشحين: 27

11- دائرة محافظة أسيوط

ـ عدد المقاعد: 4

ـ عدد المرشحين: 28

12- دائرة محافظة الوادي الجديد:

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 2

13 - دائرة محافظة سوهاج

ـ عدد المقاعد 5

ـ عدد المرشحين 35

14 - دائرة محافظة قنا

ـ عدد المقاعد 3

ـ عدد المرشحين 42

15- دائرة محافظة الأقصر

ـ عدد المقاعد 2

ـ عدد المرشحين 25

16 - دائرة محافظة أسوان

ـ عدد المقاعد 2

ـ عدد المرشحين 12

17 - دائرة محافظة البحر الأحمر

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 10

18- دائرة محافظة الشرقية

ـ عدد المقاعد 7

ـ عدد المرشحين 47

19 - دائرة محافظة دمياط

ـ عدد المقاعد 2

ـ عدد المرشحين 17

20- دائرة محافظة بورسعيد

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 8

21- دائرة محافظة الإسماعلية

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 9

22- دائرة محافظة السويس

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 13

23- دائرة محافظة شمال سيناء

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 7

24 - دائرة محافظة جنوب سيناء

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 5

25 – دائرة محافظة المنوفية

ـ عدد المقاعد : 4

ـ عدد المرشحين : 30

26 - دائرة محافظة البحيرة

ـ عدد المقاعد 7

ـ عدد المرشحين 41

27 - دائرة محافظة مرسي مطروح

ـ عدد المقاعد 1

ـ عدد المرشحين 5