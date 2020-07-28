بالأرقام.. عدد المقاعد الفردية لمرشحي "الشيوخ" بكل محافظة
كتب:
محمد يوسف
03:47 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
قسم قانون انتخابات الشيوخ الدوائرالفردية الى 27 دائرة لتكون كل محافظة دائرة الانتخابية وتم تحديد عد المقاعد المخصصة لكل دائر" محافظة " وفق الوزن النسبي لعدد السكان وعدد المرشحين بكل دائرة وكان اكبر عدد للمقاعد لمحافظة القاهرة 10 مقاعد ثم الجيزة 8 مقاعد اما عدد المرشحين ،وكان نصيب اكبرعدد من المقاعد والمرشحين لمحافظة بينما كان اقل عدد مقاعد لـ8 محافظات هي المحافظات الحدودية ومحافظات القناة لمقعد واحد لكل دائرة " محافظة.. وهي كالتالي:
1- دائرة محافظة القاهرة
ـ عدد المقاعد : 10
ـ عدد المرشحين : 98
2ـ - دائرة محافظة الجيزة
ـ عدد المقاعد : 8
ـ عدد المرشحين : 73
3ـ دائرة محافظة الاسكندرية
ـ عدد المقاعد 7
ـ عدد المرشحين 67
4- دائرة محافظة الدقهلية
ـ عدد المقاعد : 6
ـ عدد المرشحين : 43
5- دائرة محافظة الغربية
ـ عدد المقاعد : 5
ـ عدد المرشحين : 30
6- دائرة محافظة كفر الشيخ
ـ عدد المقاعد : 3
ـ عدد المرشحين : 20
7 ـ دائرة محافظة القليوبية
ـ عدد المقاعد : 6
ـ عدد المرشحين : 60
8- دائرة محافظة الفيوم
ـ عدد المقاعد : 3
ـ عدد المرشحين : 10
9- دائرة محافظة بني سويف
ـ عدد المقاعد 3
ـ عدد المرشحين : 23
10- دائرة محافظة المنيا
ـ عدد المقاعد: 5
ـ عدد المرشحين: 27
11- دائرة محافظة أسيوط
ـ عدد المقاعد: 4
ـ عدد المرشحين: 28
12- دائرة محافظة الوادي الجديد:
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 2
13 - دائرة محافظة سوهاج
ـ عدد المقاعد 5
ـ عدد المرشحين 35
14 - دائرة محافظة قنا
ـ عدد المقاعد 3
ـ عدد المرشحين 42
15- دائرة محافظة الأقصر
ـ عدد المقاعد 2
ـ عدد المرشحين 25
16 - دائرة محافظة أسوان
ـ عدد المقاعد 2
ـ عدد المرشحين 12
17 - دائرة محافظة البحر الأحمر
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 10
18- دائرة محافظة الشرقية
ـ عدد المقاعد 7
ـ عدد المرشحين 47
19 - دائرة محافظة دمياط
ـ عدد المقاعد 2
ـ عدد المرشحين 17
20- دائرة محافظة بورسعيد
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 8
21- دائرة محافظة الإسماعلية
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 9
22- دائرة محافظة السويس
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 13
23- دائرة محافظة شمال سيناء
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 7
24 - دائرة محافظة جنوب سيناء
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 5
25 – دائرة محافظة المنوفية
ـ عدد المقاعد : 4
ـ عدد المرشحين : 30
26 - دائرة محافظة البحيرة
ـ عدد المقاعد 7
ـ عدد المرشحين 41
27 - دائرة محافظة مرسي مطروح
ـ عدد المقاعد 1
ـ عدد المرشحين 5