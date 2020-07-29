إيقاف مشرف نظافة وسائق عن العمل لإلقائهما مخلفات بترعة المريوطية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإيقاف عن العمل، لكل من إسلام إدريس فرج الله، المشرف عن قطاع النظافه بالهرم، ورمضان سيد عبدالحميد السائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، مع وقف صرف نصف أجرهما، ابتداء من تاريخ الايقاف.

وجاء قرار محافظ الجيزة، نظرا لإلقاء الموظفين المذكورين المخلفات والرتش بترعة المريوطية، بدلاً من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة لذلك، وهو الأمر الذى يحدث ضررا جسيما بالترعة، ويعد تكاسلا كبيرا من العاملين فى أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح، والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

ووجه المحافظ، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بسرعة اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية، بقرار الإيقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية.

كما وجه راشد، هيئة النظافة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لرفع أي مخلفات من مجرى الترعة، وعدم السماح بإلقاء أى مخلفات بها، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لتغير الصورة النمطية عن ترعة المريوطية، وتحويل مظاهر القبح التى عانت منها الترعة على مدار سنوات، إلى مظهر حضاري يليق بالمكانة السياحية للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة فى تصريحات له، أنه لا تستر على فاسد أو مخالف بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موضحا أن المحافظة تبادر بإحالة المخالفين أو المتقاعسين إلى الجهات القانونية والرقابية، لاتخاذ الاجراء اللازم حيالهم.

وشدد على أن المحافظة لن تتوانى عن تحقيق الانضباط فى كل الأجهزة، وأن على الجميع تحمل مسئولياته تجاه ما يكلف به من عمل، لافتا إلى أن المحافظة يسعدها تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين بشأن أى أعمال مخالفة أو سلوكيات خاطئة من موظفي الجهاز الإداري للتحقيق، والتعامل الفوري معها.