مجهولون يسرقون "توك توك" ويصيبون 3 أشخاص في قليوب

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة تعرض 3 أشخاص لحادث سرقة بالإكراه في منطقة السد التابعة لمركز شرطة قليوب حيث قام مجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء باستيقاف 3 أشخاص كانوا يستقلون توك توك وتعدوا عليهم بالسنج وأحدثوا بهم إصابات بالغة واستولوا على التوك توك حوزتهم وفروا هاربين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول كل من "م.ك.ع.ا" 23 سنة و"م.ا.ع " 23 سنة و"ب.ن.ا.ص" 16 سنه مصابين بإصابات عبارة عن جروح قطعية في أنحاء أجسادهم وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم.

أخطر اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن فانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وبسؤال المجني عليهم أفادوا بأنهم أثناء استقلالهم توك توك من مدينه قليوب متجهين إلى منطقة السد استوقفهم مجموعة مسلحة بحوزتهم سنج ومطاوي وقاموا بالتعدي عليهم بالطعن واستولوا على التوك توك وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهمين وضبط التوك توك.

يذكر أن منطقة "السد" من المناطق التائهة بين مدينتي قليوب وشبين القناطر ولا تخضع لأي رقابة أمنية لأنها تحتوى على طرق فرعية وسط الحقول علاوة على عدم الإنارة ليلا لهذه الطرق جعل منها مرتعا للبلطجية وقطاع الطرق الذين يستغلون الموقف ويقطعون الطريق على المارة ليلا وفى عز الظهر والاستيلاء على متعلقاتهم وناشد الأهالي في هذه المنطقة اللواء مدير الأمن بوضع أكمنة ثابتة أو متحركة على هذه الطرق لحماية المواطنين ليلا ونهارا مؤكدين أن هذه الحادثة ليست الأولى ولكن وقعت حوادث أخرى مماثلة ويتم عمل محاضر في مركز الشرطة ولم يتم اتخاذ إجراء.