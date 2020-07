بيلي إيليش تفاجئ جمهورها بأغنية مصورة جديدة

طرحت اليوم المغنية الأمريكية، بيلي إيليش، أحدث أغنياتها my future، على موقع يوتيوب، ولاقت نجاحا كبيرا وتفاعل جمهورها معها فور طرحها.

وعلى الرغم من طرح الأغنية منذ وقت قليل، إلا أن تخطت مشاهداتها الـ 4 ملايين، ونالت الأغنية الكثير من التعليقات المشيدة بصوت إيليش وبكلمات الأغنية.

وصورت الأغنية بطريقة الأنيميشن وأخرجها Andrew Onorato، وضمن كلاماتها:

I can't seem to focus

And you don't seem to notice

I'm not here

I'm just a mirror

You check your complexion

To find your reflection's

all alone

I had to go

Can't you hear me?

I'm not comin' home

Do you understand?

I've changed my plans

يذكر أن بيلي إيليش على الرغم من سنها الصغير، إلا أنها حصدت 6 جوائز جرامي، كما أنها غنت في حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، وكان أداءها لأغنية Yesterday في الحفل شديد التأثير على الحضور، وهي الأغنية التي غنتها فرقة Beatles، في فترة الستينات.

وغنت بيلي إيليش، أغنيتها No time to die، على موقع "يوتيوب" والتي ستكون ضمن أحداث فيلم جيمس بوند المقبل، والذي يحمل نفس اسم الأغنية، وحققت نجاحا كبيرا.