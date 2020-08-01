مصرع 4 وإصابة 15 آخرين في حادثي تصادم بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 15 آخرين، في حادثي تصادم بمركزي منيا القمح وههيا.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارتين ملاكي بطريق منيا القمح - بنها أمام قرية العزيزية دائرة مركز منيا القمح ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين.

كما تلقى إخطارا بوقوع تصادم عدة موتسيكلات أمام قرية شرشيمة التابعة لمركز ههيا ما اسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفيي منيا القمح وههيا. وتحرر محضران بالواقعتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.