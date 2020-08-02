حنان ماضي تحكي موقفا طريفا في بروفة للست: البيانو كان هيتقفل على إيدي

قالت الفنانة حنان ماضي، إن والدها كان أحد أعضاء فرقة المطربة الراحلة أم كلثوم، وهو ما كان يجعلها لا تراه، بسبب صعوبة عمله.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنه سافر واستوطن في دولة عمان، لافتةً إلى أنه حضر الفرقة منذ بداية تأسيسها.

وتابعت: "مكنتش بشوف بابا بسبب عمله في فرقة أم كلثوم، كان الشغل شاق طول الوقت، كان في بروفات كل يوم والتسجيل والتصوير والحفلة لوحدها موال".

وأشارت، إلى أنها عندما ذهبت إلى إحدى البروفات عزفت على البيانو: "لما ظهرت الست أم كلثوم الجو اتوتر، كان عمري 7 سنين، وقفلوا البيانو، وكان هيقفل على يدي".

ولفتت، إلى أن علاقتها بالموسيقى بدأت مع البيانو وليس الكمانجا، متابعةً أن كل البيوت المصرية كانت تحتوي على بيانو، وبدأت رحلتها مع العزف على البيانو منذ أن كانت في السابعة من عمرها.

وأوضحت، أن والدها لاحظ نبوغها بالبيانو، بعدما كانت تنفذ أشياءً أكبر من سنها، بالإضافة إلى أنها لم تكن منخرطة في دروس البيانو مثل إخوتها، ورغم ذلك كانت تلعب عليه جيدًا.