موسكو: سنسجل رقما قياسيا في إنتاج أجهزة تهوية الرئتين الاصطناعية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم، عن أن بلاده ستسجل رقما قياسيا تاريخيا هذا العام في إنتاج أجهزة تهوية الرئتين الاصطناعية.

وقال مانتوروف، في تصريح صحفي، "إنه سيتم إنتاج من 12 إلى 15 ألف جهاز من هذا النوع هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم بيع حوالي 7 آلاف جهاز منها داخل روسيا وتصدير الكمية المتبقية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفيما يتعلق باللقاحات الروسية ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أوضح مانتوروف، أن 3 شركات روسية ستبدأ في سبتمبر المقبل في الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد الوباء في البلاد.

وقال الوزير الروسي، "إن اللقاح المذكور من تصميم مركز "جيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية، مشيرا إلى أن مركز "جيمالي" يعمل لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل".

وأضاف مانتوروف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

جدير بالذكر أن نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا أعلنت في وقت سابق، أن لقاح مركز "جيمالي" يعتبر من أفضل اللقاحات الواعدة ضد فيروس كورونا المستجد.