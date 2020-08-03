فيديو.. كهربا يغني "يا بلدنا يا حلوة"

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مقطع فيديو للاعب كرة القدم محمود كهربا، وهو يغني أغنية عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة".

يذكر أنّ الفنان عمرو دياب طرح أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي قبل أيام، وحققت نجاحا كبيرا.

وأعرب الملحن عزيز الشافعي عن سعادته الكبيرة من ردود الأفعال التي تلقاها والنجاح الذي حققته أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، مشيرا إلى أنّ الأغنية ليست وطنية بالشكل التقليدي.

وأضاف الشافعي في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، أنّ رد فعل الجمهور تجاه الأغنية تمثلت في شعور البهجة، وأنّ مصر بلد جميل حقا.

وعن كواليس العمل، قال إنّه حينما بدأ بالعمل على الأغنية كان حريصا على أن تكون مبهجة وتشعر من يسمعها بالفرحة ويستطيع سماعها في أي وقت وأي مكان وليست أغنية تقليدية، كتلك التي قدمها مع عمرو دياب من قبل، مثل قدام مرايتها ويوم تلات.