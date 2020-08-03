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محمود مسلم

659 إصابة جديدة بكورونا و533 حالة شفاء بالمغرب خلال 24 ساعة

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09:25 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم ، تسجيل 659 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 26126 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ 1290665 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 401 حالة، كما جرى تسجيل 533 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 18968 حالة.

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