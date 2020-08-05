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قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية

كتب:

سمر إيهاب
05:15 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الثانوية العامة

الثانوية العامة

يستعد طلاب الثانوية العامة، لتسجيل الرغبات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، عند فتح باب التسجيل، بعد إعلان النتيجة إلكترونيًا أمس، وبجميع المدارس صباح اليوم. 

وحدد الموقع الإلكتروني للتنسيق المعاهد التي تقبل طلاب من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية، كالتالي:

المعاهد التي تقبل طلاب الشعبتين العلمي والأدبي

 

 

الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي التي تقبل الشعبتين الأدبي والعلمي

علمًا بأن مدة الدراسة بهذه الكليات سنتين.

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