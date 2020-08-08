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محمود مسلم

العاملون بمدرسة نارمر للغات ينعون المهندس حسام السنباوي

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الوطن
01:11 م | السبت 08 أغسطس 2020
المهندس حسام السنباوي رحمه الله

المهندس حسام السنباوي رحمه الله

نعي العاملون بمدرسة نارمر الحديثة، المهندس حسام السنباوي زوج فريدة الرشيدي مديرة المدرسة، مؤكدين أنه كان على قدر كبير من الخلق.

وأعرب العاملون في المدرسة، عن خالص التعازي والمواساة، للأستاذه فريدة محمد الرشيدي مديرة المدرسه، في وفاة زوجها، داعين له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

وقال العاملون أن الفقيد كان على قدر كبير من الخلق وجميع الصفات الحميده رحمه الله.

وتقدمت إدارة المدرسة وجميع العاملين بخالص العزاء إلى فريدة الرشيدي مديرة المدرسة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الشهداء والصديقين ويجعل مثواه الجنة.

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