وزيرة نمساوية ترفض اقتراحا حزبيا بالاعتراف بالمهاجرين كمجموعات عرقية

رفضت وزيرة الدولة لشؤون الاندماج في النمسا سوزانا راب، اقتراحا لقيادات حزبية بالاعتراف بالمهاجرين كمجموعات عرقية، مشيرة إلى أن الدعوة إلى الاعتراف بالمهاجرين كمجموعات عرقية نوع من المغازلة السياسية لأغراض انتخابية.

وقالت راب، في تصريحات اليوم، إن هذا الاقتراح مرفوض كليا ولا سبيل أمام المهاجرين إلا الاندماج في المجتمع النمساوي، منوهة إلى أن هناك فرقا واضحا بين المهاجرين والجماعات العرقية، موضحة أنه "عندما يختار إنسان أن يهاجر إلى النمسا لابد أن يكون الاندماج هو هدفه الأوحد".

وكانت البرلمانية النمساوية مارثا بيسمان، دعت إلى الاعتراف بالأتراك واليوجوسلافيين السابقين كمجموعات عرقية باعتباره "خطوة مهمة نحو إظهار التقدير وأن الاعتراف بأقلية عرقية سيسهل التعايش الثقافي محميًا قانونًا باعتباره إثراءً للمجتمع ككل".