الكاظمي يزور واشنطن الأسبوع المقبل

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 20 من الشهر الحالي ويجري معه محادثات حول العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، أن الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية، موضحا: "ستشمل الزيارة بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار وسبل تعزيزها بالإضافة إلى ملف كيفية التصدي لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".