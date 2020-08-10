صور.. إيبارشية السويس تحتفل بـ"نهضة العذراء" وسط إجراءات احترازية

احتفلت كنيسة العذراء مريم بإيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، بالنهضة الروحية لصيام العذراء مريم تحت رعاية الأنبا بموا أسقف السويس، وسط إجراءات احترازية مشددة، شملت التعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت النهضة بالصلاة والتمجيد والألحان الخاصة بالعذراء مريم، بحضور القمص انطونيوس ميلاد، وكيل المطرانية وبعض الشمامسة.

واتخذت الكنيسة بإيبارشية السويس وسائل التكنولوجيا الحديثة لتنظيم حضور النهضة الروحية من خلال خدمة الدعم الفني والاتصال التليفوني أو التواصل المباشر مع مركز الدعم بالكنيسة، والذي يقدم المساعدة والرد على الاستفسارات، وتأكيد الحجوزات ومتابعتها.

كما قامت الكشافة الكنسية بدور كبير في مساعدة المصلين على الالتزام بالأماكن المحددة لكل فرد، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وحفظ النظام.