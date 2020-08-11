وقفة احتجاجية لأعضاء "الشعوب التركي" بعد الهجوم على مقر الحزب بإسطنبول

نظّم عدد من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي التركي، أمس الاثنين، وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ الحزب بمقاطعة بكر كوي التابعة لمدينة إسطنبول بعد تعرض مبنى الحزب لهجوم في ساعات الصباح، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

وأعلنت الإدارة الإقليمية لحزب الشعوب الديمقراطي أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالهجوم.

وذكر موقع "بير جون" التركي، أن مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في مقاطعة بكر كوي التابعة لمدينة إسطنبول قد تعرض للهجوم من بعض الفاشيين، موضحا أن نوافذ مبنى الحزب قد تحطمت في الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 4:00 فجرًا، فيما اعتقلت قوات الشرطة أحد الأشخاص ممن هم على صلة بالهجوم.

ونظّم عدد من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ الحزب، وشارك في الوقفة الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول، أردال آفجي، وإيليف بولوت، في الوقفة إلى جانب نظيريهما لفرع بكر كوي، كونجا يانكوز، وفردي يامار، كما شارك عدد من كواد الحزب وقياداته تحت شعار:"نضالنا الديمقراطي مستمرّ في مواجهة الفاشية".

من جهة أخرى، شارك عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري في الوقفة الاحتجاجيّة التي ردّد المشاركون فيها شعارات:"معاً ضدّ الفاشية كتف إلى كتف"، و"ليحيا التضامن الثوري"، و"لتحيا أخوّة الشعوب".

وتحدّثت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي لناحية باكركوي، كونجا يانكوز خلال الوقفة قائلة: "إنّ الهجمات التي استهدفت مقرّ الحزب في الناحية نفّذها فاشيّون أتراك"،مؤكّدة أنّ الهجمات "لن تمنعنا من مواصلة نضالنا الديمقراطي ولن تقف حائلاً لتحقيق أهدافنا في تحقيق السلام".

من جانبها، أشارت وسائل إعلام موالية للنظام التركي، اليوم، أن السلطات اعتقلت 34 مواطنًا بتهمة الانضمام لجماعة "فيتو"-الخدمة- التابعة للداعية التركي فتح الله كولن.

ونظمت الشرطة، 5 عمليات بمقاطعة إزمير، للقبض على المتهمين، وأعتقلت ما لا يقل عن 19 منهم، بما في ذلك اثنين من رؤساء الشرطة المفصولين من الخدمة، واللذان تبين أنهما يستخدمان تطبيق "بيلوك" للتراسل، فيما تستمر قوات الأمن في البحث عن 5 آخرين في أنحاء المدينة.

وشنت عملية منفصلة بمحافظة أنطاليا، ألقت خلالها القبض على 15 مواطنًا.