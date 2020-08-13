افتتاح تطوير مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بتكلفة 34 مليون جنيه

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بالأمس، عمليات تطوير وتحديث وتجهيز عدد من الوحدات الطبية والإدارية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، والدكتور محمد الشوبرى مدير مركز الجهاز الهضمي، والدكتور حلمى عزت نائب مدير المركز ، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف العام على برنامج زراعة الكبد ، والدكتور أحمد سلطان أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، والدكتور عمر فتحي أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، ومحمد إبراهيم أمين المركز.

واستعرض الدكتور محمد الشوبرى مدير المركز، الافتتاحات الجديدة وتشمل: تطوير قسم مناظير القنوات المرارية ERCP جهاز أشعة لزوم غرفة مناظير القنوات المرارية بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، وتجديد معمل الباثولوجى بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وتوسعة وزيادة أدوار مخازن الأدوية والمستلزمات وإنشاء تكييف مركزي للأدوية والمستلزمات بتكلفة 10 ملايين جنيه، تطوير قسم الأشعة بالمركز يضم 3 أجهزة أشعة موجات فوق الصوتية - جهاز موجات صوتية مع بروب للقلب – جهاز أشعة بتكلفة 5.2 مليون جنيه ، وتطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي عدد 2 منظار معدة – عدد 2 منظار قولون – نظام تشغيل مناظير بتعيين منظار قنوات مرارية بالموجات فوق الصوتية ( EUS ) – عدد 3 مناظير فيوجى – تجديد جميع مناظير المعدة بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما شملت عمليات التطوير تركيب تانك أكسجين جديد ، تجديد المغسلة والدور الرابع بتكلفة ، تطوير الغلايات وتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه.

وقال الدكتور حلمى عزت إن المركز حريص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من محافظات الدلتا في إطار الخطة العامة للدولة والجامعة للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير وتحديث العديد من الوحدات الطبية لمرضى الجهاز الهضمي وزراعة الكبد.