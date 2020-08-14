مدحت صالح يتألق بأيقونات من مشواره الفني على مسرح النافورة

عبر الفنان مدحت صالح عن سعادته بالتواجد بين جمهوره في دار الأوبرا بعد عودة الأنشطة الإبداعية والفنية، مؤكدًا أن الثقافة المصرية أحرزت سبقًا مميزًا من خلال مسرح النافورة بالأوبرا، الذي أقامته خصيصًا لمواجهة الأزمة التي يمر بها العالم.

وأضاف "صالح"، أن دار الأوبرا المصرية تبقى منصة متفردة في الحياة الفنية والثقافية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أحياه مدحت صالح على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

ووسط الحضور الذي التزم بكافة الإجراءات الاحترازية، انساب صوت مدحت صالح ليتألق بأيقونات من مشواره الفني.

وبدأ بأغنية وحياة من خلقك وحماكي التى قدمها تحية لمصر وشعبها تبعها بنوري نور، الدنيا علمتني، أنا هوه أنا، البلياتشو، المليونيرات، كوكب تاني، قلب واحد، ووعدي، إلى جانب عدد من أعمال التراث الغنائي لكبار الفنانين، منها حبيبي واحشني، تلات سلامات، ياحبيبي رد عليا.