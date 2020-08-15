تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة شهادة الأيزو بعد المراجعة الدورية

اجتاز المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المراجعة الدورية الأولى لتجديد المواصفة القياسية العالمية (2015 : 9001 ISO) والخاصة بالجودة.

ويقضي نظام منح شهادة الأيزو بإعادة تقييم المؤسسات التي تحصل على الشهادة بشكلٍ سنوي، للتأكد من التزامها بتطبيق سياسة الجودة، وفقًا للمعايير المقررة من قبل الهيئة المانحة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ومدير المركز الإعلامي، إنه تمت أعمال المراجعة من قبل الدكتور عصمت دوس المسؤول الإقليمي للهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة Centirior بالشرق الأوسط.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصل في مارس 2016 على شهادة الأيزو (Iso 9001: 2008) والخاصة برضا العملاء، كأول مؤسسة مسيحية في مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية الهامة، فيما حصل المركز أيضا على شهادة الأيزو الخاصة بإدارة الأزمات (Iso 9001: 2015) في يناير 2019.