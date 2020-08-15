إقبال على تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد
كتب:
هبه صبيح
07:39 م | السبت 15 أغسطس 2020
ضواحى بورسعيد
شهد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الضواحى اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بواقع 25% من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة.
وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، على انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي منذ فتح باب التصالح فى مخالفات البناء وحتى اليوم بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين حتى الساعة الخامسة مساء وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.