إقبال على تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد

شهد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الضواحى اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بواقع 25% من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، على انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي منذ فتح باب التصالح فى مخالفات البناء وحتى اليوم بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين حتى الساعة الخامسة مساء وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.