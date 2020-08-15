رئيس التحرير

محمود مسلم

إقبال على تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد

كتب:

هبه صبيح
07:39 م | السبت 15 أغسطس 2020
ضواحى بورسعيد

ضواحى بورسعيد

شهد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الضواحى اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بواقع 25% من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة.

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، على انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي منذ فتح باب التصالح فى مخالفات البناء وحتى اليوم بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين حتى الساعة الخامسة مساء وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

 

اقرأ المزيد:

مع آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في البناء.. 10 خطوات عليك القيام بها

السجيني: طلبات جدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر

نائب محافظ الجيزة يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

التنمية المحلية تعلن المنوفية الأعلى إقبالا على طلبات التصالح بـ255 مليونا