ضبط مزوِّر أوهم أفارقة بإنهاء تصاريح الإقامة لهم بأسوان

تمكن رجال مباحث الجوازات بأسوان، اليوم الخميس، من القبض على إمبراطور التزوير بالمحافظة، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأفارقة، بعد إيهامهم بإنهاء إجراءات إقامة مصرية لهم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات للعرض على النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وصلت للعقيد محمود فيصل، رئيس وحدة مباحث جوازات أسوان، تفيد بقيام أحد الأشخاص وشهرته "حسونة" بتزوير أختام إقامة للسودانيين الراغبين في الحصول على إقامة بالبلاد، بعد إيهامهم بإنهاء هذه الأختام وإجراءات صادرة من الجوازات.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت مباحث جوازات أسوان، من ضبط المتهم ويُدعى "ا.م.ا"، وشهرته "حسونة"، وبحوزته أختام إقامة منسوب صدورها للجوازات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرائم، وأنه يقابل عملاءه بالاسم المستعار خشية افتضاح أمره، وبالعرض على النيابة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 5143 قسم أول أسوان، وقضايا أخرى.