ضبط مزوِّر أوهم أفارقة بإنهاء تصاريح الإقامة لهم بأسوان

ضبط مزوِّر أوهم أفارقة بإنهاء تصاريح الإقامة لهم بأسوان
كتب:
عبدالله مشالي
08:41 م | الخميس 27 أغسطس 2020
أمن أسوان
تمكن رجال مباحث الجوازات بأسوان، اليوم الخميس، من القبض على إمبراطور التزوير بالمحافظة، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأفارقة، بعد إيهامهم بإنهاء إجراءات إقامة مصرية لهم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات للعرض على النيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات قد وصلت للعقيد محمود فيصل، رئيس وحدة مباحث جوازات أسوان، تفيد بقيام أحد الأشخاص وشهرته "حسونة" بتزوير أختام إقامة للسودانيين الراغبين في الحصول على إقامة بالبلاد، بعد إيهامهم بإنهاء هذه الأختام وإجراءات صادرة من الجوازات.
وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت مباحث جوازات أسوان، من ضبط المتهم ويُدعى "ا.م.ا"، وشهرته "حسونة"، وبحوزته أختام إقامة منسوب صدورها للجوازات.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرائم، وأنه يقابل عملاءه بالاسم المستعار خشية افتضاح أمره، وبالعرض على النيابة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 5143 قسم أول أسوان، وقضايا أخرى.