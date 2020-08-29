أستاذ اقتصاديات الدواء: يوجد 173 لقاحا محتملا لكورونا منهم لقاح مصري

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن هناك 173 لقاحا محتملا لعلاج فيروس كورونا، منهم لقاح مصري مازال في مرحلة التجارب الحيوانية ما قبل التجارب السريرية.

وقال "عنان"، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هناك 142 تجربة على الحيوانات حاليًا، وسيتم تجربتها على الإنسان على 3 مراحل لاختبار أمانها وفاعليتها على الإنسان ثم طرحها في الأسواق الفترة القادمة.

وأضاف "عنان"، أن مصر تنتظر تقرير استخدام لقاح أكسفورد خلال الخريف القادم، متوقعًا أن تصدر الموافقات باستخدام اللقاح خلال شهري يناير وفبراير 2021، مؤكدًا أن مصر تعاقدت مع أكسفورد والصين والشركات المنتجة للقاحات، مشددًا على أن مصر أقوى دولة مصنعة للأدوية واللقاحات في الشرق الاوسط وأفريقيا.

وأوضح، أن اللقاح يقلل فرصة الاصابة بالعدوى ولا يمنعها، مشددًا على أنه سيتم الحفاظ على بعض الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح، مشيرًا أنه سيتم تلقيح 50% من الشعب طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية من أجل عمل مناعة قطيع في مصر، لافتًا أن مصر تحتاج حوالي 40 مليون وحدة من اللقاح، مضيفًا أن مصر تحاول نقل التكنولوجيا لتصنيع اللقاح في شركة المصل واللقاح في مصر.