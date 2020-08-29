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محمود مسلم

"سوء فهم".. رئيس الزمالك يتراجع عن الهجوم على رئيس الحكومة ويدعوه لزيارة النادي

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الوطن
11:00 ص | السبت 29 أغسطس 2020
مصطفي مدبولي

مصطفي مدبولي

تراجع رئيس نادي الزمالك عن هجومه على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعدما علم أن رئيس الحكومة موجود في الإسكندرية من أجل افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وعلق رئيس نادي الزمالك على غياب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن احتفالية النادي بمناسبة تطوير وإنشاء عدد من الصالات الرياضية والاجتماعية، موجهًا له رسالة كان نصها: "ده نادي الزمالك هو اللي عملك يا مصطفى يا مدبولي".

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