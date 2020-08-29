"سوء فهم".. رئيس الزمالك يتراجع عن الهجوم على رئيس الحكومة ويدعوه لزيارة النادي

تراجع رئيس نادي الزمالك عن هجومه على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعدما علم أن رئيس الحكومة موجود في الإسكندرية من أجل افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وعلق رئيس نادي الزمالك على غياب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن احتفالية النادي بمناسبة تطوير وإنشاء عدد من الصالات الرياضية والاجتماعية، موجهًا له رسالة كان نصها: "ده نادي الزمالك هو اللي عملك يا مصطفى يا مدبولي".

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