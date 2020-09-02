عطية يطالب بعدم بناء مساجد إلا عند الحاجة: نبني مدرسة أو بيوت للغلابة

أكد الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن القانون ضروري من أجل تنظيم حياة الناس، مشددًا على أن الالتزام بالقانون يعتبر دين.

وقال عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن ثواب بناء مسجد لله كبير وأن من بني لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة، مشيرًا أن الإسلام دعى أتباعه إلى بناء المساجد عند الحاجة إليها "متسائلًا: "هل أنت محتاج دلوقتي جوامع وهاخدك أفرجك كام جامع على الترعة، وأنا عديت 640 جامع على الترعة.. بيعملوا ايه دول".

وشدد عطية، على أنه لا يجوز بناء المساجد على أراضي مخالفة، متابعًا: "احنا في صلاح سالم في جامعين مفيش بينهم 300 متر ووراهم 200 جامع" متسائلًا: "قولي ده اسمه ايه في الخطاب الديني"، مؤكدًا على ضرورة بناء المساجد عند الحاجة إليها.

وتابع: "الو فيه جوامع ومفيش بينها وبين بعض مسافة وواحد عايز يبني جامع كمان جنبهم أيهم أقرب عند الله يبنى الجامع ولا يبني بيت لغلابة ومساكين ولا مدرسة بقوله طالما فيه جوامع ركز في حاجة تانية".