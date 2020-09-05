صور.. "التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة سقوط الأمطار حتى الإثنين

أعلن مركز التنبؤ بـ فيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 5 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يومي السبت والأحد، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار يوم الإثنين 7 سبتمبر.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الإثنين المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 5 سبتمبر

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والبحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار يوم 6 سبتمبر

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادي الجديد.

خريطة سقوط الأمطار يوم 7 سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.