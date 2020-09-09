محافظ دمياط تتفقد أعمال تمهيد الطرق بقريتي "طبل والرطمة"

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، رافقها اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل.

وتفقدت "عوض" أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية بقريتى "طبل والرطمة" من خلال إعادة استخدم كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" بمدينة دمياط.

وخلال تفقدها لعدد من شوارع القريتين، وجهت "المحافظ" تعليماتها لرئيس الوحدة المحلية بإزالة جميع المخلفات وتراكمات القمامة لرفع مستوى النظافة العامة، مشددة على الدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه الموجودة بمناطق متفرقة والإفادة بما تم تنفيذه على وجه السرعة، كما شددت على استكمال عمليات التمهيد و التسوية بالشوارع الجانبية ومدخل القريتين مع مراعاة مناسيب تلك الشوارع لمنع تراكم المياه واستعدادًا لفصل الشتاء.

والتقت "عوض" بأهالى القريتين مؤكدة أن المحافظة وضعت خطة كاملة بالتعاون مع الجهات المختصة لتلبية جميع متطلبات القريتين وإدراج خدمة الصرف الصحي في أسرع وقت ممكن، منوهة برصد تلك المتطلبات خلال زيارتها للقريتين فى أوقات سابقة.

وأضافت ان المحافظة تبنت لأول مرة استراتيجية إعادة استخدام ناتج كشط الطبقة الأسفلتية الناتجة من تطوير مناطق مختلفة، لرفع كفاءة الطرق والشوارع بالقرى لحين استكمال المرافق وإدراجها بعمليات الرصف.