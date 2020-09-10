السلطات المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية نشطة

نجحت قوات الأمن المغربية، صباح اليوم الخميس، في تفكيك خلية إرهابية نشطة في عدد من المدن المغربية.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك الخلية الإرهابية التي تنشط في 3 مدن مغربية، هي تمارة وطنجة وتيفلت، وذلك على نحو متزامن، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ورغم تفكيك الخلية الإرهابية، ثمة تقارير إخبارية تفيد باستمرار العمليات الأمنية حتى الآن للقبض على عناصر إرهابية وفقا لما ذكرته مراسلتنا.

وأفاد موقع جريدة هسبريس الإلكتروني، بأن القوات الأمنية المغربية قامت بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في يوليو الماضي إيقاف 4 أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، مشيرة إلى أنهم كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التحقيقات الأولية، تفيد أن أفراد هذه الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.