رواد يطلقون هاشتاج "فضيحة رواتب مكملين": خونة ويتكلموا عن الغلابة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج بعنوان "#فضيحة_رواتب_مكملين" وذلك بعدما كشف موقع العربي الحديث بالمستندات، عن اختراق قنوات الإخوان الإرهابية، وحصول الإعلامي الإخوانى محمد ناصر على 60 ألف دولار شهريا (حوالي 960 ألف جنيه أي ما يقارب مليون جنيه شهريا) عن ظهوره في القناة.

فيما يحصل عبدالله الشريف، على 120 ألف دولار (حوالي 2 مليون جنيه شهريا) مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأتي المرتبات بخلاف السيارات الفارهة، والفيلات الخاصة للإقامة.

وتفاعل المصريون مع الهاشتاج، للرد على عناصر الجماعة الإرهابية، الذين يتلقون تمويل من تركيا وقطر، بهدف رجوع مصر إلى الفوضى والعنف، بعد مسيرة من الإنجازات والعطاء التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات، حيث قالت صاحبة حساب يدعى، ميرنا عبدالعزيز: "لابسين لينا توب الشرق والفضيلة، وهما مأجورين، لا بيدافعوا عن قضية، ولا المواطن الغلبان في حساباتهم أصلا".

فيما أضافت مريم بدر: "خدوا المناصب والمكاسب بس.. لكن إتركوا لي الوطن"، فيما قال أحمد عمر: "خونة وبيتكلموا عن الغلابة".

وشهد الهاشتاج، إقبالا كبيرا من رواد موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، معلنين دعمهم للدولة المصرية، لاستمرار عملية التنمية، والاستمرار في كشف فضائح إعلاميو جماعة الإخوان الإرهابية.