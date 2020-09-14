داخل وخارج مصر والدفع بالبطاقات البنكية.. تفاصيل العرائض الإلكترونية

أطلقت إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة، خدمة منظومة العرائض الالكترونية الموحدة للنائب العام، من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg، في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بـ"النيابة العامة" وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع google Form منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للعرائض الإلكترونية، مميزاتها، شروط قبولها، مميزاتها، وخطوات تقديمها، وفقا لما أعلنته النيابة العامة عبر موقعها الرسمي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ما هي منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة؟

تتيح هذه الخدمات لأصحاب الشأن أو وكلائهم تقديم العرائض إلكترونيَا إلى المكتب الفني للنائب العام داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، علمًا بأنّه يتم دفع مقابل الخدمة ببطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية، ويخطَر مقدم العريضة برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة، بما انتهى إليه فحصها دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة العامة، ويمكن لهم من خلال خدمة متابعة العرائض الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الاستعلام عن حالة العريضة في أي وقت.

حالات رفض العرائض الإلكترونية

ـ ﻻ تقبل العرائض الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية، أو غير العادية.

ـ الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر.

ـ التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة، مرتبطة بمواعيد إجرائية، وحال تقديمها إلكترونيا لا يعتد بها.

ـ ملء البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الدالة على الصفة، وإلا فلن يتم النظر إلى العريضة.

ـ العرائض التي تتضمن ما يخرج عن اختصاصات النيابة العامة وإلا فلن يتم النظر إلى العريضة.

خطوات تقديم العرائض الإلكترونية

ـ الدخول على موقع النيابة العامة

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/technicalofficepetitions

ـ كتابة مسلسل العريضة، تاريخ تقديمها، مقدم العريض سواء كان الشخص نفسه أو من ينوب عنه، توضيح رقم القضية.

ـ تسجيل سنة القضية، والجدول المقيدة به.

ـ تحديد المحافظة، وجهة القيد قسم الشرطة التابعة له.

ـ في حالة ارتباط العريضة بقضية، يرجى إدخال البيانات الخاصة بها.

ـ كتابة موضوع العريضة، إضافة مستندات اثبات الصفة، دفع مقابل الخدمة من خلال البطاقات البنكية، أو بطاقة ميزة الحكومية.

مميزات خدمة العرائض الإلكترونية

ـ تتيح خدمة العرائض الإلكترونية لذوي الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصَّة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تُدلل على مضمون العريضة، كل ذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب النائب العام، أو أيٍّ مِن مقارِّ النيابات على مستوى الجمهورية.

ـ كما تكفل الخدمةُ تسهيلَ متابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها النيابة العامة إلى مقدمي العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، فضلًا عن توفير خدمة متابعتها مباشرة عبر موقع النيابة العامة الرسمي المشار إليه.

ـ كما أنشأت النيابة العامة في إطار إطلاق تلك المنظومة برنامجًا إلكترونيًّا داخليًّا بين المكتب الفني للنائب العام، وسائر النيابات على مستوى الجمهورية؛ لتداول العرائض الإلكترونية والقرارات المتخذة بشأنها والاطلاع على ما آلت إليه، وقد جرى تدريب عدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين بها على استخدامه، وأسفرت نتائج تشغيله تجريبيًّا عن تقليص متوسط الفترة التي تُرسل فيها العريضةُ من المكتب الفني للنائب العام إلى النيابة المختصة لفحصها إلى نحو ما لا يتجاوز 4 ساعات، وذلك عوضًا عن الفترة التي تُتداول فيها الأوراق العادية والتي تبلغ نحو أسبوعين أو أكثر، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطًا الكترونيًّا ناجزًا داخل النيابة العامة على مستوى الجمهورية؛ تسهيلًا على المواطنين وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.

طرق الاستعلام عن حالة العريضة الالكترونية

ـ الدخول على موقع النيابة العامة https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/technicalofficepetitions

ـ كتابة مسلسل العريضة.

ـ تسجيل الرقم القومي، أو رقم جواز السفر.

ـ كتابة الكود الخاص بالعريضة.

وأوضحت النيابة العامة أنّه في حالة الاستفسار عن الخدمة يرجى التواصل مع قسم الدعم الفني لخدمات النيابة العامة الإلكترونية بمركز معلومات النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني iPetitions@ppo.gov.eg ، أو عبر تطبيق واتس آب على الرقم الهاتفي 01111755959.