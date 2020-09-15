كيف تسدد أقساط قروضك إلكترونيا بمساعدة 5 بنوك؟

تتيح البنوك العملة في السوق المصري العديد من الخدمات لتوفير الوقت والجهد على العملاء، للحصول على الخدمات المصرفية دون الخروج من المنزل عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

وبالتزامن مع إصدار البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك بشأن العملاء المتأثرين من أزمة كورونا، مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 أشهر في 16 مارس الماضي، ترصد السطور التالية أبرز الخدمات التي تقدمها بعض البنوك عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها، للتسهيل على المواطنين في دفع فواتيرهم وأقساطهم إلكترونيا، وهي كما يلي:

محفظة فون كاش من البنك الأهلي

توفر للعميل الخدمات التالية:

- تحويل الأموال من محفظة البنك لأي محفظة أخرى داخل مصر بالعملة المحلية.

- الشراء عن طريق الإنترنت، من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا وعالميا.

- خدمات فوري، مثل شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول وخدمات ترخيص المرور ودفع المخالفات والتبرعات وسداد خدمة ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

- إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة"، إضافة إلى منافذ فوري في أنحاء الجمهورية كافة.

- شحن المحفظة، إذ يمكنك ربط بطاقات البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش لتغذية المحفظة مباشرة (ربط بطاقتين بحد أقصى).

- رصيد المحفظة، يمكنك الاستعلام عن رصيد المحفظة الحالي.

الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول مع CIB

- الاطلاع على أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان، والودائع، والقروض، وصناديق الاستثمار.

- الاطلاع على معاملات الحسابات وبطاقات الائتمان وصناديق الاستثمار.

- تحويل الأموال إلى حساباتك المختلفة بالبنك.

- تحويل الأموال إلى حسابات أخرى في البنك وحسابات خارجية في مصر والخارج.

- سداد مستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بك، أو أي بطاقة ائتمان CIB أخرى.

- صناديق الاستثمار لمتابعة أرصدة وحركة صناديق الاستثمار الخاصة بك.

- متابعة مصروفاتك وتصنيف معاملاتك بكل سهولة.

- تسمية المنتجات، مثل (الحسابات، والقروض، والشهادات، والودائع لأجل) للوصول لها بسهولة.

- إدارة المستفيدين، وذلك لإضافة وتعدّل وتحذف المستفيدين من خلال التطبيق.

- المعاملات المستقبلية، وتهدف لتنفيذ المعاملات المتكررة والمستقبلية إلى حساباتك، وبطاقات الائتمان وخارج حساباتك من خلال التطبيق.

- التبرع للجمعيات الخيرية في أي وقت من خلال التطبيق.

- تقديم الطلبات: طلب دفتر شيكات، إرسال استفسارات أو اقتراحات أو شكاوى للبنك، تغيير الحدود الائتمانية للبطاقات الإضافية الخاصة بك، إيقاف البطاقات المفقودة أو المسروقة.

بنك عوده "عَوده أونلاين"

يوفر خدمات متعددة، وهي كما يلي:

- متابعة وإدارة مختلف الحسابات بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان في أي وقت ومكان.

- سداد التزامات البطاقات الائتمانية بسهولة وسرعة.

- إجراء التحويلات المالية الداخلية والمحلية والدولية وفقًا لأعلى معايير الأمان.

- التنبيه بالبريد الإلكتروني حول جميع المعاملات التي يتم تنفيذها بواسطة العملاء.

- يمكن طلب إصدار دفتر شيكات وإرساله إلى الفرع الذي يتعامل معه كل عميل.

- يمكن طلب كشف حساب رسمي.

- يمكن التقديم على طلب قرض وسيتم الاتصال بالعملاء لإعلامهم بكل المستندات المطلوبة.

- يمكن إضافة الطابع الشخصي على الحسابات عبر اختيار اللقب (الاسم المستعار) وتغييره في أي وقت.

- يمكن إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني إلى ومن مركز خدمة عملاء بنك عَوده.

- يمكن معرفة أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي.

مزايا للشركات

- أعلى مستويات الأمان عند تنفيذ المعاملات الحساسة (التحويلات المالية الداخلية والمحلية والدولية، مع إنشاء قائمة بأسماء المستفيدين).

- إجراء التحويلات المالية الداخلية والمحلية والدولية وفقًا لأعلى معدلات الأمان.

- كلمة مرور تستخدم مرة واحدة وتحصل عليها من خلال جهاز Audi Hard Token.

- التعامل بالتفويضات المتعددة وفقًا لسياسة نقل وتحويل الأموال الخاصة بالشركة.

- مراقبة لحظية لأرصدة حسابات شركتك وخدمات التحصيل من تطبيق واحد.

بنك القاهرة "القاهرة كاش"

- إرسال الأموال "شخص لآخر" داخل مصر.

- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL ، إلخ).

- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقا.

- اشتر المنتجات من أجهزة نقاط البيع التجار المحددة التي تقبل الدفع بواسطة الهاتف المحمول ولديها شعار مميزا.

- إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

- إيداع وسحب الأموال في أي ماكينة صراف آلي مع شعار ميزا أو زيارة فروع بنك القاهرة .

بنك مصر BM Online

* الحسابات:

الوصول إلى حساباتك في أي وقت.

الاستفسار عن رصيدك.

عرض البيان المصغر الخاص بك وتاريخ معاملتك.

* نقل:

- إدارة المستفيدين وإجراء تحويلات الأموال بشكل آمن، بين حساباتك الخاصة، لحساب BM آخر، لحسابات مصرفية محلية أخرى بالجنيه، للمدفوعات المجدولة (أوامر دائمة).

* البطاقات:

إدارة بطاقات BM الخاصة بك بسهولة عن طريق عرض تفاصيل بطاقتك.

إعادة تحميل بطاقة BM مسبقة الدفع الخاصة بك.

سداد بطاقة الائتمان الخاصة بك BM.

* طلبات الخدمة:

طلب دفتر شيكات.

إجراء فحص وقف.

الإبلاغ عن البطاقة المفقودة.

إنشاء الودائع لأجل.

إنشاء شهادة إيداع.

إنشاء C.A.S.A. الحساب فأنت متصل الآن بمصرفك.