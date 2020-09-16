رئيس المدرسة الحكومية الدولية بالشيخ زايد يكشف شروط القبول بها

أكد الدكتور أشرف لبنة مدير المدرسة الحكومية الدولية بالشيخ زايد، أن المدارس الدولية تبدأ العام الدراسي، بإجراءات احترازية مشددة، مشيرًا إلى أنها بدأت بفكرة عام 2014.

وقال لبنة، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، إن هذه المدارس أقيمت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات راعية لمدارس دولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتوسع في نظام المدارس، وبنظام IG في 10 محافظات.

وأوضح لبنة، أن هناك 4 مدارس سيتم افتتاحها في عدد محافظات، لافتًا إلى أن الفكرة الأساسية لهذه المدارس، هي إنشاء تعليم دولي بمصاريف تناسب الطبقة المتوسطة متابعًا: "ناس كتير بتحلم تدخل عيالها مدارس دولية، والدولة وفرتها للطبقة المتوسطة، وبتقدم خدمة مجتمعية جيدة، ودي ضمانة أكيدة على نجاح المشروع".

وكشف لبنة، عن شروط التقديم، مشيرًا إلى أن شروط التقديم للمدارس الحكومية الدولية، نفس اشتراطات المدارس الدولية حيث تقبل رياض الأطفال من سن 4 سنوات، والتقديم أونلاين والمؤسسة الراعية تعد اختبارات للطالب، لمعرفة هل يناسب العقلية الدولية، وكذلك يتم عمل مقابلة لأولياء الأمور، نظرًا للمشاركة في العملية التعليمية.

وأكد لبنة، أن العائلة كلها تشارك في التعليم مضيفًا: "العيلة كلها لازم تتعلم، ولازم الأسرة تكون متشاركة مع الطفل، ومتواجدة معاه، ومطلوب الوسطية في الأسرة في المشاركة".

ووصف لبنة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأنه سابق عصره مضيفًا: "لما كورونا حصل عرفنا قيمة التابلت، وعمل منصة إدمودو تاني يوم".

وأشار إلى أن طريقة البحث، هي التي تميز المدارس الدولية وتنقلها من الحفظ والتلقين للبحث، مؤكدًا أن التقديم لرياض الأطفال في توقيت محدد، وبعدها يتم عمل اختبارات مقننة مع الطفل والمؤسسة الراعية، بمتابعة حكومية، ثم مقابلة مع ولي الأمر، ثم نعلن المقبولين، وقائمة الانتظار، مشددًا على أن التحويل لابد أن يحدث بعد الامتحانات من 1-5 لـ15-6.

وتابع: "أي طالب ينطبق عليه شروط التحويل، هيمتحن رياضيات بطريقة متقدمة، وبعدين عربي وإنجليزي بسكور 70%، وبنعمل انترفيو لولي الأمر، بسكور 30% ونجمعهم ونعمل الاسكور ونرتبهم تنازلي، ونحطهم بالترتيب وبمنتهى الشفافية".