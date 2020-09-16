عند استيراد سيارة من الخارج "زيرو جمارك".. شرط وجود شهادة "يورو 1"

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن البيان الرسمي بإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية على سيارات الركوب (الملاكي، ليموزين) وفقًا لاتفاقيات الشراكة، والتي تأتي تحت قرار الإعفاء الجمركي (زيرو جمارك) بشرط وجود شهادة "يورو 1"، وأيضًا في سيارات (الهيابرد والكهرباء ) استيراد حتى 3 سنوات مضت من الاستعمال قبل الاستيراد.

وجاء القرار بالإعفاء الجمركي على السيارات (الهايبرد) من الاتحاد الأوروبي حسب السعة اللترية الخاصة بالسيارة، حيث أشار البيان إلى أن السيارات الهايبرد حتى السعة اللترية 1600 CC، برسم تنمية 3%، وضريبة جدول 1%، أما السيارات من التي تبدأ بالسعة اللترية 1600 CC وحتي 1999 CC، برسم تنمية 5%، وضريبة جدول 15%، والسيارات التي تبدأ سعتها اللترية من 2000CC فما أكثر، برسم تنمية 8.5%، وضريبة جدول 30%، على أن يكون هناك ضريبة قيمة مضافة على مختلف السيارات تصل إلى 14%.