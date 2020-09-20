القصة الكاملة لمقتل سائق بالمنيا: الزبون ذبحه لسرقة السيارة فكانت المفاجأة

"أنا قولتله تعالى وصلني بلدنا.. واحنا ماشيين بالتاكسي طلعت سكين ودبحته".. بدم بارد وثبات انفعالي اعترف عاطل بتفاصيل ذبح سائق وإلقاء جثته في منطقة زراعية بمركز المنيا، بعدما تمكنت الشرطة من ضبطه، عقب 48 ساعة من تلقيها بلاغا من والد المجني عليه باختفاء نجله.

وأضاف المتهم فى محضر الشرطة: "أنا أخدت التاكسي وخبيته في بلد تاني عند واحد صاحبي علشان أبيعه، لكن انتم مسكتوني".

وأشار المتهم في أقواله أمام المباحث، إلى أنه استولى على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالقتيل والرخصة، في محاولة منه لتزوير عقد لبيع السيارة، إلا أنه اكتشف أن السيارة ليست ملكا للقتيل، فزوّرعقدا بالرخصة مخططا لبيعها فى القاهرة، وتحرر محضر باعترافات المتهم مرفقا به محضر ضبطه، وأُخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثة السائق المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

التحقيقات والتحريات أكدتا أن المتهم تخصص فى سرقة قائدي السيارات الأجرة بعد استقلالها معهم من محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط، وأنه يتنقل بين الـ3 محافظات ويستقل سيارات الأجرة مع سائق السيارة الأجرة وأثناء سيرهم يرتكب جريمته بسرقتهم تحت تهديد السلاح، واعترف المتهم عن ارتكابة واقعة أخرى حيث شرع فى قتل سائق عندما حاول سرقة سيارته الأجرة بالمنيا، إلا أن الضحية قاومه وتمكن من الهرب.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنيا، تلقى إخطارا يفيد باحتفاء شاب بظروف غامضه، وقال والد المجني عليه فى المحضر أن نجله يعمل بالتاكسي لمساعدة والديه وانه اختفي هو والسيارة الاجرة التى كان يقودها وان هاتفه مغلق.

وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث المنيا وبعد مرور 48 ساعة تم العثور على جثة المجني عليه، وبفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، تلاحظ وجود عاطل كان بصحبة القتيل قبل اختفائه، وتم ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكابه الجريمة بقصد سرقة السيارة الاجرة.