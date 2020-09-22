الكمسري ورئيس القطار بطلا واقعة "المجند والسيدة" يتسلمان عملهما الجديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن قيام عادل فاروق عبدالهادي، مشرف قطار ركاب رقم 948 المنصورة/القاهرة، وعادل صلاح عبدالمنعم، كمسري قطار ركاب رقم 948 المنصورة/القاهرة، باستلام خطابات تنفيذ عقوبة العمل الجديد بقطار البضائع بدلا من قطارات الركاب السبت الماضي رسميا، على خلفية واقعة التجاوز في حق مجند بالقوات المسلحة، حيث كان المجند لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته، وبلغ الاستهزاء ذروته، وحاول المحصل إنزاله من القطار، حتى تدخلت السيدة صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، وقامت بدفع ثمن التذكرة للمجند.

مشرف قطار المنصورة: عقوبات "الوزير" قاسية.. وأطالبه بعدم الخصم من مرتبي نظرا لظروفي المعيشية الصعبة

أكد عادل فاروق عبدالهادي، مشرف قطار المنصورة، أنه استلم عمله الجديد فى قطار البضائع منذ السبت الماضى، مشيرا إلى أنه لا يعرف مصير خصم 50 يوما من مرتبه حتى الآن، قائلا: "بمر بظروف مرضية بسبب ما حدث".

وأشار عبدالهادي، لـ"الوطن"، إلى أن الواقعة لا تستحق كل ذلك، وأن العقوبات كانت قاسية للغاية، علما بأن هيئة السكة الحديدة أكدت على جميع الكمسارية بعدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، ولكن دون التجاوز فى حق أى راكب، معترفا بخطئه، مؤكدا أنه إذا عاد به الزمن لن يقوم بفعل هذا العمل مرة أخرى، مطالبا الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، بالعفو عنه وعدم الخصم من مرتبه نظرا لظروفى المعيشية الصعبة.

كمسري قطار المنصورة: عقوبات النقل كانت صادمة.. والعمل بقطار البضائع صعب للغاية

ومن جانبه، قال عادل صلاح عبدالمنعم، كمسري قطار المنصورة، إنه بدأ العمل رسميا بقطارات البضائع بخط المنصورة/ميناء دمياط، وذلك تنفيذا لعقوبة هيئة السكة الحديد بعد واقعة المجند وسيدة القطار، مشيرا إلى أن العقوبات التى تم توقيعها عليه وعلى زميله صادمة جدا، موضحًا أن العمل بقطار البضائع صعب للغاية.

وأضاف عبدالمنعم، لـ"الوطن"، بأنه لا يعلم أى شيء حتى الآن عن مصير تطبيق عقوبة خصم 15 يوما من راتبه، قائلا: "الحمدلله على كل حاجة حصلت.. وعمرى ما هكرر الواقعة دي تانى"، مطالبا جميع الشعب المصري بالتسامح.

يذكر أن واقعة التجاوز في حق مجند بالقوات المسلحة بدأت عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف الفيديو أن المجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار، حتى تدخلت السيدة وقامت بدفع ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل اعتذارا رسميا بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.