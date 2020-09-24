الأورمان تنفذ 5253 مشروعا صغيرا للأكثر احتياجا بالأقصر

أعلنت جمعية الأورمان، استمرار دورها الخدمي في تنمية المجتمع المصري فى مجال الرعاية الاجتماعية، حيث قدمت الجمعية 87,638 مشروعًا تنمويًا متمثلًا في قروض حسنة وتسليم مواشي، منها 5253 مشروعًا بالأقصر.

واُختيرت الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة، ضمن الدور الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار "شعبان" إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.