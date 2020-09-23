الديهي للمستجيبين لدعوات الفوضى: عاوزين تخربوها وتقعدوا على تلها

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الدعوات لمظاهرات احتجاجية في ذكرى 20 سبتمبر، التي دعا إليها المقاول الهارب في إسبانيا محمد علي، موجهًا حديثه للمتظاهرين: "عايزين تخربوها وتقعدوا على تلها"، كما أن الشعب المصري جرب سابقًا اختراق جهاز الشرطة وتدميره، وحرق السجون واقتحامها، ووصول جماعة الإخوان للسلطة، وحكم تركيا وقطر مصر من مكتب الإرشاد والنتيجة أن المصريين خسروا خسارة فادحة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن البعض يسعى لخلق حالة من اللااستقرار واللادولة حتى ينفرط عقد الدولة المصرية.

كما تطرق للحديث عن عدم تقبل المصريين للاختلاف، قائلًا إنه منذ السبعينات من القرن الماضي، هبت عاصفة أودت بالدين الحقيقي وحدث تغيير جذري بعد هبوب رياح وهابية غيرت مصر شكلًا ومضمونًا، حتى أصبح تحت جلد المصريين حضارة "مُعطّنة"، غيّر ملامحها الإرهابيون والتكفيريون.