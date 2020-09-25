المصرية الفائزة بحقوق لإنسان بالأمم المتحدة: طموحنا كبير في هذا المجال

قالت السفيرة وفاء بسيم، الفائزة بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنها ممتنة لدعم الحكومة المصرية ووزارة الخارجية لها، لفوزها بذلك المنصب، كما دعمها عدد من الدول بالاتحاد الأفريقي، كما حصلت على تأييد من قبل القارة الأفريقية، وجامعة الدول العربية وعدد من القنصليات المصرية بالخارج، مشيرة أن اللجنة تشرف على تطبيق الدول مبادئ حقوق الإنسان.

وأضافت "بسيم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المنصب الجديد يأتي للحفاظ على حقوق الإنسان وهو الهدف الذي يسعي إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعطاءه لحقوقه المدنية والسياسية، وهناك خطوات واسعة في ذلك الإطار، موضحة أن طموح مصر في ذلك المجال كبير وتم اتخاذ عدد كبير من الخطوات الواسعة لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان في مصر، ويحظى باهتمام من أعلى رأس في الدولة لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

وأكدت أن اللجنة تضم خبراء من كل دول العالم، وانتخبتهم وفود الدول الأعضاء الأطراف في "العهد الدولي" الممثلة لـ 171 عضوا (دولة) والحد الأدني لفوز المرشح في اللجنة هي تحقيق نسبة تزيد عن 50%، مشيرة إلى أنه كان هناك 9 مرشحين بتلك الانتخابات، التي جاءت ذات طبيعة عالمية، غير محدد بعدد الأشخاص المقدمين لشغل المنصب، حيث جاء الإعلان عن موعد الانتخابات قبل فترة قصيرة من البدء، بسبب الخوف من العدوى بكورونا، واجتياح الموجة الثانية منها.