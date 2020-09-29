طبيب محذرا الأهالي: ضغط الألعاب قد يتسبب في "سكتة قلبية" للأبناء

كشف الدكتور أحمد فتحي، أستاذ القلب، وعميد معهد القلب السابق، عن أنه من الممكن أن يتعرض الطفل إلى توقف مفاجئ في القلب نتيجة الألعاب، من خلال الضغط العصبي الشديد أو الخوف الذي يحدث له الطفل من خلال تلك الألعاب.

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك خطورة كبيرة من التفاعل الكبير من قبل الأطفال مع الألعاب المختلفة، خاصة إذا زادت أي لعبة منها من الضغط أو الخوف بشكل كبير قد يتوقف قلب الطفل بشكل مفاجئ، ومن ثم يؤدي إلى الوفاة فيما بعد.

وتابع: "مش مستوعب إزاي يسيب الطفل يلعب 10 ساعات و8 ساعات على الموبايل ويحرمه من النوم والرياضة والجري، كل ده خطر كبير جدا".

وأردف أنه يجب على الأهالي التركيز بشكل أكبر مع الأولاد وعلى ممارستهم للرياضة بدلا من الانغماس بشكل كبير في الألعاب الإلكترونية، وألعاب الهاتف.

وأشارأستاذ القلب إلى أن توقف القلب المفاجئ قد يأتي لأي شخص بدون أي أعراض أو مشاكل كبيرة في القلب، لافتا إلى أنها حدثت مع بعض لاعبي كرة القدم نتيجة تعرضهم بشكل كبير للضغط العصبي.