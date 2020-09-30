خطة عمل أولى جلسات دور الانعقاد السادس للبرلمان غدا

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، غدا، أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس للبرلمان، الذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

وبموجب القرار، دعا المجلس نوابه إلى الحضور غدا، وتبدأ الجلسة البرلمانية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، وتتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.

وحرص المستشار محمود فوزي الأمين العام بمجلس النواب، لإرسال رسائل نصية وقرار رئيس الجمهورية، ببدء دور الانعقاد الجديد إلى النواب عبر التابلت الخاص بهم، منذ أمس، وذلك حتى يتمكن نواب المحافظات الحدودية والصعيد من التواجد باكرا لحضور الجلسة البرلمانية غدا.

كما حرص فوزي على توزيع الإرشادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، عبر طرقات مجلس النواب، وكلف القطاع الطبي بمجلس النواب بتوفير عدد وفير من الكمامات الطبية وزجاجات الكحول، لنواب البرلمان والمحررين البرلمانيين، وموظفي القطاعات بالأمانة العامة للمجلس، على أن يلتزم الجميع بارتداء الكمامات الطبية، خاصة في ظل زيادة عدد النواب الحاضرين غدا.

كما أجرت الأمانة العامة مراجعة لأجهزة الصوت داخل القاعة الرئيسية بالمجلس، والإذاعة الداخلية وذلك حتى تتمكن من ربط أروقة المجلس بما يدور داخل البرلمان.

ولأول مرة، تشهد عدد من القطاعات وتحديدا اللجان البرلمانية، غياب أكثر من 500 موظف، وهم الذين انتقلوا إلى مجلس الشيوخ بموجب موافقة اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ بناء على طلبهم، إعمالا للقانون رقم 141 لسنة 2020.

ويحضر غدا نحو 596 هم أعضاء مجلس النواب، الجلسة الافتتاحيه لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب، ويستمر عمل المجلس حى 9 يناير 2021، على أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد يوم 10 يناير 2021.

كما يحضر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الجلسة البرلمانية، غدا الخميس ممثلا عن الحكومة، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة للبرلمان عددا من مشروعات القوانين ذات الأولوية لمناقشتها في الجلسات المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي.

ووفقا لتصريحات سابقة للمستشار علاء فؤاد، أدلى بها لـ"الوطن"، فإنّ مشروعي قانون التخطيط الموحد وتعديل قانون الضريبة المضافة، سيكونان على أجندة عمل المجلس فى دور الانعقاد السادس.

والجلسات المتبقية من عمر مجلس النواب فى دور الانعقاد السادس، تكون هي المحطة الأخيرة لعدد كبير من النواب والنائبات، الذين سيغيبون عن السباق الانتخابي للبرلمان المقبل، لعدم ترشحهم سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.