غدا.. قطع المياه 8 ساعات عن 7 مناطق بـ"أبو النمرس" في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها "طموة، شبرامنت – زاوية أبو مسلم، الحرانية، بني يوسف، نزلة الأشطر، منيل شيحة"، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020.

وبينت شركة مياه الشرب، أنَّ قطع المياه يأتي نتيجة أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، حيث سيتمّ تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه، مهيبة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.