3 إعلاميين يصابون بكورونا في "إينرجي".. آخرهم سارة المنذر

أزمةٌ جديدة، تواجهها إذاعة "إينرجي"، مؤخرًا، بعد إصابة اثنين من مُذيعيها بفيروس كورونا المستجد، دفعة واحدة، وذلك رغم الاحتياطات التي تتخذها إدارة المحطة لحماية موظفيها من هذا الفيروس.

ترصد "الوطن" رحلة إذاعة إينرجي، مع فيروس كورونا المستجد، وأبرز الحالات التي أصيبت به، وهم كالتالي:

كان الإعلامي وائل منصور، قد أعلن أمس الأحد، إصابته بفيروس كورونا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت "الوطن" مع وائل، للاطمئنان عليه، فقال إنه شعر بالأعراض يوم الثلاثاء الماضي، وخضع للمسحة، وتبينت إيجابياتها مساء أمس.

وأشار إلى أنه فقد حاستي الشم والتذوق، وذلك ما جعله يلجأ للمسحة، مؤكدًا أنّ الأعراض التي ظهرت عليه، أشبه بدور البرد التي جعلته يتناول عقار البنادول، مشيرًا إلى أن صحته جيدة، وأن درجة حرارته ليست مرتفعة، مضيفًا أنه يعزل نفسه في المنزل، دون الاختلاط بأحد تماما.

وأعلن "منصور"، تغيبه عن تقديم برنامجه الإذاعي "عيشها" عبر إذاعة "إنيرجي"، لحين تعافيه من الفيروس، حيث من المقرر أن يعزل نفسه داخل منزله لمدة أسبوعين، لحين إجراء مسحة جديدة.

في سياق متصل، أصيبت الإذاعية سارة المنذر، بفيروس كورونا أيضًا، وذلك بعدما نقلت العدوى من وائل منصور، حيث يُقدمان برنامج "عيشها بإينرجي" معا.

وكتب منصور عبر حسابه بموقع تويتر: "للأسف جالي كورونا وغالبا سارة اتعدت مني، برنامجنا عيشها باينرجي مكمل مع مذيعين تانيين من بكرة، لغاية إن شاء الله ما نرجع تاني".

وعلقت سارة المنذر على ما كتبه منصور كاتبة: "الحمد لله".

وكان باسم كميل، مُقدم برنامج "فول 92.1"، على إذاعة "إينرجي"، قد أصيب هو الآخر بفيروس كورونا، في شهر يونيو الماضي، إذ أعلن عبر فيديو له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: " اليوم تم تأكيد أنني مريض فيروس كورونا.. الحمد لله حالتى خفيفة.. ولكن رحلتي وأعراضي كانت مختلفة عن أي شيء قرأته أو رأيته من قبل. لذا أردت أن أشارككم ذلك حتى نكون على اطلاع أفضل وتعليم أفضل حول هذا الفيروس حتى نتمكن من هزيمته".

وأضاف كميل، أنه يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد وهو ما استوجب التزامه بالعزل المنزلي وعدم الذهاب إلى الاستوديو، مؤكدا أنه سيستمر في تقديم برنامجه الذي يذاع كل يوم من الثالثة إلى الخامسة عصراً من داخل العزل.