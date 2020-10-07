افتتاح مسابقة "مربع العلوم لشباب أسيوط YASS " بكلية العلوم

شاركت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات افتتاح مسابقة "مربع العلوم لشباب أسيوط YASS " التي تنظمها مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ويمثلها فريق الشراكة المجتمعية " SAC " بالمدرسة بالتعاون مع كلية العلوم بالجامعة.

وانطلقت فعاليات المسابقة اليوم داخل كلية العلوم بحضور الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والأستاذ عبد الرحمن عليوة، مدير مدرسة ستيم للمتفوقين، بمشاركة الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتور جلال الحباك أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، إلي جانب حشد كبير من طلاب مدرسة STEM للمتفوقين .

و أشادت "غانم" بالدور المتميز لكلية العلوم في خلق قنوات اتصال علمية وبحثية بين الكلية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلي جانب مواكبة واستيعاب التطور المستمر فى العلوم الاساسية وتطبيقاتها المختلفة، مرحبةً في ذلك بتعاونها المثمر مع مدرسة STEM صاحبة الدعم والتميز العلمي الرائد وتقديراً لدورها في رعاية المتميزين والمتفوقين علمياً.

وأوضح الدكتور عبد الحميد أبو سحلي أن المسابقة تنطلق في أربعة مسارات مختلفة هي ( العلوم، الرياضيات والهندسة، التكنولوجيا، والفنون ) وتستهدف نشر الإبداع في المجالات المختلفة بين الشباب ما بين 15 إلي 22 عام، وبث روح المنافسة العلمية بين المشاركين، إلي جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والأساتذة المتخصصين، وتشجيع الطلاب للاعتماد علي أنفسهم بما يصقل مهاراتهم القيادية ويدعم لديهم الثقة بالنفس وتنمية روح الانتماء.

وأضاف أن المسابقة تشهد مشاركة 65 مشروعاً جماعياً يمثلهم نحو 200 طالب من طلاب المدارس وطلاب الجامعة والتي يتم تقييمها من قبل خبراء وأساتذة متخصصين وتقديم الدعم الفني للمشروعات المتميزة منهم.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة علي مدّ كافة جسور العلم والمعرفة علي نحو واسع مع مختلف المؤسسات العلمية والثقافية في شتى المجالات من خلال التعاون العلمي الهادف والبنّاء لإتاحة المزيد من فرص الارتقاء بالمستوي العلمي والأكاديمي المتميز، مشيراً إلي دعم الجامعة ورعايتها للنشاط الطلابي بمختلف تخصصاته، وكذلك إتاحة الفرص لهم للتعبير عن أفكارهم و آراءهم في مختلف المجالات وهو ما يسهم بدوره في المحافظة علي المكانة العلمية المرموقة للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المصرية.

وفى سياق متصل، شهد الافتتاح عدة محاضرة هامة لعدد من الأساتذة والطلاب المتميزين من أصحاب التجارب والخبرات الناجحة ومنها (الفنون وأثرها في وجدان الإنسان المصري، المتحف المصري الكبير الفرص والتحديات) للدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، و(التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في علاج السرطان ) للدكتورة مني المهدي أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة، ( كيف تشارك في المسابقات الدولية، الخبرة الشخصية، الاستعداد والممارسة والتطبيق) للسيد سعد ميخال خريج مدرسة المتفوقين، إلي جانب (كيف تصبح طالباً عالمياً ومتميزاً) للسيد أحمد إبراهيم خريج مدرسة المتفوقين والطالب حالياً بكلية العلوم .