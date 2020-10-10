"نموذج لبيت الشهداء".. "صباح الخير يا مصر" ينعى سامية زين العابدين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر فضائية القناة الأولي، تقريرا عن الراحلة سامية زين العابدين تحت عنوان :"أيقونة وطنية ونموذج مصري لبيت الشهداء".

وتوفيت، صباح أمس، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعاشت زين العابدين 4 سنوات مليئة بالأهوال بعد استشهاد زوجها العميد أركان حرب عادل رجائى اسماعيل، قائد إحدى الفرق المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك أمام منزله بمدينة العبور، أثناء توجهه للعمل، ليشاء القدر أن تلحق برفيق عمرها في نفس الشهر ولكن بعد أربعة أعوام، وهي صحفية مصرية، تزوجت من العميد عادل رجائي فى يناير 1998، إلا أنها لم تنجب منه أي أطفال.

درست علوم السياسة والاقتصاد وتخرجت فى عام 1986، وعقب تخرجها فى العام التالي، عملت فى مجال الصحافة، وتولت منصب نائب رئيس تحرير صحيفة المساء المصرية، وكانت مهتمة بملف الشؤون العسكرية، كما ساهمت فى تأسيس بعض الحركات الشعبية لمساندة الجيش والشرطة، ومن أهم الأحداث التى قامت بتغطيتها صحفيا، حرب الخليج "90" ومناورات الجيش كافة.

وكان للكاتبة الصحفية الراحلة سامية زين العابدين العديد من المواقف الوطنية ومساندة الدولة المصرية في مواجهة أعداء الوطن، ولم يكن الشغل الشاغل لها خلال حياتها سوى كشف و فضح جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قالت الراحلة من قبل :" يكفينى فخرا أن المعزول محمد مرسي كان حاطط اسمى في كشف الاعتقالات، جماعة الإخوان الإرهابية أداة لتنفيذ مخطط صهيوني أمريكي بريطاني فى تقسيم مصر والوطن العربي، الإخوان استغلو الدين لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط، فقدت 5 شهداء من عائلتي فى حرب 56، وفى حرب الاستنزاف وحرب 73، وأخيرا استشهاد زوجي اللواء عادل رجائي، لا يمكن أن نضحي بالأراضي المصرية لهذه الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططهم من أجل الأموال".