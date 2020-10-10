يسرا وهبة بعد مشاركتها في معرض "فنون العالم": لم أتخيل هذا النجاح

خلال الأيام الثلاثة التي أقيم بها معرض فنون العالم في دبي والتي تنتهي خلال ساعات قليلة، تمكنت الفنانة التشكيلية المصرية يسرا وهبة والمقيمة بدولة الإمارات، من أن تخطف الأنظار إليها من خلال 9 قطع فنية متنوعة ومختلفة شاركت بها في المعرض، وذلك رغم أنها المشاركة الأولى لها، حيث توافد العديد من مختلف الجنسيات على المكان المخصص لها في المعرض، وقاموا بمناقشتها في هذه الأعمال بحالة من الشغف.

وتسلمت "وهبة" قبل أيام قليلة قبل بداية الفعاليات رسالة رسمية عبر البريد الإلكتروني من إدارة المعرض بالموافقة على مشاركتها في النسخة السادسة منه، والتي أقيمت بمركز دبي التجاري العالمي، لتعرض أعمالها بين 2000 عمل فني وما يقرب من 120 فنانًا مستقلًا، ومعارض دولية من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، من الهند وإيطاليا واليابان وغيرها من دول العالم، خاصة أنه الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في الفن التشكيلي.

ويعتبر هذا المعرض هو نقطة تحول في حياة "يسرا"، فهو الأول الذي تشارك فيه بعد أن قررت أن تفعّل موهبتها من أجل شغفها بالرسم، إلى جانب عملها في الصيدلة.

وقالت يسرا وهبة في بيان، إن "لوحاتي التجريدية تأتي مباشرة من القلب، فأنا أحب الألوان والرسم منذ صغري، وبالرغم من دراستي للصيدلة وإمتهاني لها، لكن ظلت الألوان دائما تداعبني، فهي لغة الروح بالنسبة لي، وخاصة بعد إقامتي في دبي وتعرفي علي العديد من التجارب والثقافات المختلفة أثقل لدي الجرأة بشكل أكبر في مزج الألوان في أعمالي الفنية، بالإضافة إلي مزج تراث مصر القديمة مع العصر الحديث - التعبير عن المشاعر كلغة بصرية، باستخدام حركة الألوان المتدفقة لخلق الجمال".

وأشارت إلى أنها تشارك في المعرض بـ9 قطع استخدمت فيها موادًا وألوانًا من الأكليرك والأصباغ الملونة وغيرها من المواد وقالت "منذ حوالي 3 شهور وأنا أركز علي تطوير التكنيك الخاص بي في الرسم، وأثناء ذلك جاء القرار بتغيير مساري لأكون صيدلانية وفنانة تشكيلية، ولهذا شاركت في هذا المعرض لإنها فرصة مميزة لعرض شغفي علي عدد كبيرمن الجمهور ومعرفة رأيهم، والتعرف علي أساليب الفن لدي الأخرين، وهذه هي ميزة تواجدي في دبي فهي مجتمع متعدد الجنسيات يكون لديك حالة من الإنفتاح علي العالم وثقافاته ويعطيك جرأة ورؤية جديدة، كما أن الإمارات كبلد تشجع كل شخص بصرف النظر عن بلده أو ديانته أو عرقه أو لونه، كما إنها تحترم الفنان وتعطيه منابر مختلفة لتقديم نفسه".

وأكدت إنها تتطلع إلي المشاركة في معارض أخرى سواء في الإمارات أو مصر والعالم أيضا، وإنها خلال الفترة المقبلة ستشارك في العديد من المعارض التفاعلية، والتي انتشرت مؤخرًا بسبب انتشار فيروس كورونا كحل مؤقت لحين عودة الحياة الطبيعية.