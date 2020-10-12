القابضة للبتروكيماويات: 5 مشروعات جديدة في مرحلة التنفيذ

قال المهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن هناك 5 مشروعات بتروكيماوية في مرحلة التنفيذ، جار حاليا العمل عليها.

وتشمل المشروعات، إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمحافظة البحيرة، وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس، والبولى بيوتاديين بمجمع ايثيدكو بالإسكندرية، وإنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات مجمع سيدبك بالإسكندرية والرصيف البحري، وتسهيلات الشحن والتخزين لمجمع موبكو بدمياط.

وأضاف هلال، أن هناك خطوات ايجابية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال الإسراع بالانتهاء من تنفيذ نظام متكامل لادارة الموارد والأصول بجميع شركات البتروكيماويات التابعة لها، وربطها بالشركة القابضة لتوفير مؤشرات وبيانات دقيقة محدثة، تمكن متخذ القرار من انجاز الأعمال بسرعة وكفاءة وتفادى أي معوقات.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنها تستهدف المضي قدما في استكمال خطة وزارة البترول القومية، للتوسع في صناعة البتروكيماويات في ضوء برنامج العمل الخاص بهذه الصناعة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وأنها أعطت أولوية في موازنتها للعام المالى المقبل 2020/ 2021 للمشروعات الجديدة للمشروعات الجديدة تحت التنمية والدراسة والتي تشمل كل من مجمعى التكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين ومشروع انتاج البولي اسيتال الذي تدرس اقامته حاليا بميناء دمياط و يعد اول مشروع من نوعه يتم اقامته فى مصر وافريقيا ، ومشروعى انتاج الايثانول الحيوى والميلامين الجارى دراسة اقامتهما أيضا بدمياط.

وأكد على التزام الشركة بتنفيذ برامج تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مشروعات انتاج البتروكيماويات وفق اعلي المعايير والاشتراطات العالمية بما يضمن التشغيل الآمن وتحقيق السلامة.

وقالت وزارة البترول في بيان سابق لها، إنها تعمل على تحديث وإقامة مشروعات البتروكيماويات ومن أهمها الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامي 2020-2035، وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.