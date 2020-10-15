مصدر أمني عن اتهام فتاة لسائق باختطافها في طرة: خلاف بسبب الأجرة

كشف مصدر أمني عن تفاصيل استغاثة فتاة على فيس بوك بأنها تم اختطافها واحتجازها داخل سيارة ملاكي بمنطقة طرة التابعة لقسم شرطة المعادي.

حيث قال المصدر إن خلاف وقع بين الفتاة وقائد السيارة الملاكي بسبب الأجرة والتحرك، فتوقف السائق بجوار مقهي ورفض السير بالفتاة.

وأضاف المصدر أن الفتاة كتبت على "فيس بوك" أنها مختطفة من قبل السائق، وتم القبض على الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة داخل قسم شرطة المعادي، جار العرض على النيابة العامة بعد تبادل الطرفان الاتهامات.