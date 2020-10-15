"مستقبل وطن" يؤكد عدم عقد مؤتمرات جماهيرية في فترة الدعاية الانتخابية

يواصل مرشحو حزب مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية، جولاتهم في الدوائر، للقاء المواطنين، وعرض برامجهم الانتخابية، والتعرف على مطالبهم، إضافة إلى استخدام السيارات ومكبرات الصوت للترويج للمرشحين في مختلف الدوائر.

وقال الدكتور محمد شوقي عبد العال، المستشار القانوني للحزب، إن الحزب اتخذ قرارا بعدم عقد أي مؤتمرات جماهيرية، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك تركيز من جانب مرشحي الحزب بشكل أكبر على الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث الفيديوهات التي تشرح البرامج الانتخابية لهم وأهدافهم.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أن المرشحين يستخدمون كذلك السيارات مصحوبة بمكبرات الصوت للترويج لهم في المحافظات، إلى جانب جولاتهم للقاء المواطنين مباشرة في شوارع الدوائر المرشحين فيها، وعقد جلسات صغيرة لشرح برامجهم الانتخابية في أماكن تجمع الناخبين.

وفي ذات السياق، دعا الدكتور محمد فؤاد، مرشح الحزب المصري الديمقراطي عن دائرة العمرانية والطالبية، مرشحي الأحزاب عن الدائرة إلى مناظرة يتم خلالها طرح البرامج الانتخابية للمرشحين، ورؤيتهم السياسية خلال الفصل التشريعى المقبل.

وقال فؤاد، لـ"الوطن"، إن الدائرة يترشح فيها العديد من مرشحي الأحزاب السياسية المختلفة، مثل المصري الديمقراطي والشعب الجمهوري والوفد ومستقبل وطن، لذا تظهر أهمية فكرة تنظيم مناظرة تلتقي وتُطرح من خلالها الرؤي والأطروحات السياسية والفكرية المختلفة للاحزاب وممثليهم من المترشحين.

وأضاف أن الهدف من المناظرة هو إتاحة الفرصة للجميع لطرح رؤيته على الناخبين، حتى يستطيع المواطنين تقييم المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وتحديد اختياراتهم، لما تتيحه المناظرات من فرص للاقتراب بأكبر قدر ممكن من الرؤية العميقة لوجهات نظر جميع الأطراف.

واشار فؤاد إلى أن المناظرات تساهم فى الكثير من المكاشفة، وإيضاح خطط الأحزاب ورؤيتها السياسية لخدمة العمل العام بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، مما سينعكس إيجابيا على حياه المواطنين على المدى البعيد، وكذلك حسم اختياراتهم فى الانتخابات المقبلة.