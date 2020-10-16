"مشاجرة وحريق وهروب".. تفاصيل جديدة فى تورط شاب بقتل أمه حرقا بالهرم

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة قتل سيدة حرقا داخل شقتها بمنطقة فيصل، وتورط الابن فى إشعال النيران فيها "حية"، بسبب خلافات بينهما، عن أن قوة من مباحث الجيزة وفريق من المحققين انتقل إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة ومناظرة لجثة المجنى عليها.

وتبين من المعاينة بحسب المصادر: "شقة سكنية تقع فى الطابق الثاني بعقار سكني بمنطقة المطبعة بفيصل التابعة لحي الهرم.. أثاث الشقة محترق.. الحريق ناتج عن سكب مادة تساعد على الاشتعال مما يشير إلى وجود شبهة جنائية.. أيضا حديث الجيران عن سماع صوت مشاجرة بين الابن وأمه وبعده إشعال النيران فى الشقة أثناء مناقشتهما أمام رجال المباحث، مما يشير إلى احتمال قيام الابن بقتل أمه حرقا، وهروبه من مسرح الجريمة فى وقت معاصر للحريق".

وأضافت المصادر أن الاشتباه في الابن جاء بناء على أقوال الجيران واختفائه فى وقت معاصر للجريمة وكثرة شجاره مع أمه، ولاتزال القوات تفحص البلاغ للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة.

وناظرت جهات التحقيق جثة الضحية، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة وتحديد دور الابن وعن تورطه فى الجريمة من عدمه.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث و3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران.

وتبين أن هناك جثة متفحة داخل الشقة وبمناقشة الشهود والجيران أكدوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بين الضحية وبين ابنها فى وقت معاصر للواقعة.