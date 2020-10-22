صور.. 10 دقائق أمطار أغرقت مدينة رشيد في "شبر ميه"

10 دقائق أمطار فقط، شهدتها مدينة رشيد بالبحيرة، حولت فيها الكثير من الشوارع إلى "برك مياه كبيرة"، تسببت في شلل حركة المرور بها، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، في الوقت الذي اختفى فيه عمال الصرف الصحي، ومسؤولي الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية.

وقال وليد صالح الكفراوي، أحد أهالي مدينة رشيد، لـ"الوطن"، إنه لم يتجاوز سقوط الأمطار على المدينة 10 دقائق، تسببوا في غرق العديد من الشوارع، وارتفاع منسوب المياه لدرجة وصوله إلى المنازل، علما بأن حجم الأمطار متوسط عن المعتاد بالنسبة لمدينة ساحلية مثل رشيد، وفي عرفنا "الشتا لسه مبدأش".

وأضاف "الكفراوي" أن رئيسة الوحدة المحلية لمركز رشيد، أمرت بنقل جميع عمال الصرف الصحي المنوط بهم التدخل في حالة سقوط الأمطار، إلى قسم التشجير لزراعة شارع البحر، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، ما أحدث أزمة مع أول "رشة مياه" سقطت من السماء.

وكانت أمطار رعدية، شهدتها عددا من مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، أغرقت مياهها الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وتسببت في ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس والهيئات الحكومية.

وشهدت مدن "إدكو، ورشيد، وكفرالدوار، وأبو حمص، وأبو المطامير"، أمطارا ورياح شديدة، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار الشديدة.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.