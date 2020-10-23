القابضة للمياه والوكالة الألمانية يطلقان حملة توعية بأهمية المياه

نظمت الشركة القابضة للمياه من خلال فريق عمل التوعية بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والشرقية، بالتعاون مع برنامج إدارة المياه والصرف بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية حملة توعية استهدفت فيها أكثر من 400 طفل و 200 من أولياء الأمور، لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه بنادي الجمهورية بشبين الكوم بالمنوفية ومركز شباب العصلوجي بالشرقية.

التوعية والمشاركة المجتمعية

ويأتي البرنامج بالتعاون مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتقديم الدعم الفني في إدارة المياه بطرق أكثر كفاءة وفعالية في العديد من المجالات، منها التوعية والمشاركة المجتمعية، والتركيز على إطلاق حملات توعية أكثر فاعلية بعيدًا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات، من خلال المشاركة لاكتساب المعلومات الصحيحة.

نشر الوعي بأهمية المياه

وأوضحت الشركة القابضة أن المكون التوعوي يركز على أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها، ويركز البرنامج في المرحلة الحالية على محافظات الدلتا، حيث جرى تنفيذه بمحافظات كفرالشيخ والمنوفية والشرقية، ويشمل حملات توعية إلكترونية "رقمية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة والمراحل العمرية.

استغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام وزارة الإسكان والمرافق بتنفيذ حملات التوعية ورفع الوعي بالممارسات السليمة في التعامل مع المياه، وحث المواطنين على عدم إهدارها واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، بما يساهم في تقليل كمية المياه المهدرة واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

وأشار الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى حرص الشركة القابضة والوكالة الألمانية GIZ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم للمكان وكافة الأدوات المستخدمة في الحملة قبل وأثناء تنفيذ الحملة للأطفال والمشاركين بصفة دورية.

ورش عمل تعليم السباكة للأمهات

ومن جانبه، قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الحملة تناولت العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية، متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، ومسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه (قصة سلمى) والألعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم السباكة للأمهات، للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل.

وشملت الحملة توعية الأطفال المستهدفين بكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، تزامنا مع دخول المدارس في ظل تفاعل كبير من الأطفال وأولوياء الأمور.

وأطلقت الشركة القابضة حملة توعوية بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها، بمشاركة أكثر من 150 طفلًا و75 من أولياء الأمور بنادي الأسرة الاجتماعي والرياضي في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ.